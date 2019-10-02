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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz,Enes Kaplan   | 02.10.2019
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.

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