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Politika

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Utku Şimşek  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

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