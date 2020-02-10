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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Enes Kaplan   | 10.02.2020
AK Parti MKYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 17.30'da başlayan basına kapalı toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

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