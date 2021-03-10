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Politika

AK Parti MHP kurultayına geniş heyetle katılacak

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti geniş bir heyetle katılım sağlayacak.

Enes Kaplan   | 10.03.2021
AK Parti MHP kurultayına geniş heyetle katılacak

Ankara

Edinilen bilgiye göre, MHP'nin 18 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılacak.


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