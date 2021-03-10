AK Parti MHP kurultayına geniş heyetle katılacak
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti geniş bir heyetle katılım sağlayacak.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, MHP'nin 18 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılacak.
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