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Politika

AK Parti İzmir'de de seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini ve buna ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını belirtti.

Mustafa Yıldırım   | 02.04.2019
AK Parti İzmir'de de seçim sonuçlarına itiraz etti

İzmir

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yerlerde sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği ve bu birleştirmelerin sayım döküm çizelgeleriyle uyuşmadığını tespit ettiklerini aktardı. 

25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ederek itirazda bulunduklarını vugulayan Şengül, şunları kaydetti:

"İl Başkanlığımızda görevli ekipler, 31 Mart akşamından itibaren sandık sonuçlarını tek tek incelemeye aldı. Bunun neticesinde, İzmir’in birçok ilçesinde oylarımızın başka partilere kaydırıldığını tespit ettik. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurumuzu yaptık. Örneğin Karşıyaka'da itirazımız kabul edildi ve inceleme neticesinde diğer partilere yazılan 800 oyumuzu geri aldık. Gaziemir'de 530, Bergama'da 200 oyumuzu bu şekilde düzelttik."

Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için de girişimlerinin sürdüğünü ve bu konudaki taleplerini içeren dilekçeyi ilçe seçim kurullarına verdiklerini kaydeden Şengül, "Kemalpaşa, Beydağ ve Tire gibi ilçelerimizde oy farkı çok az. Bunu göz önüne aldığımızda, yaptığımız bu itirazlar İzmir'in iradesinin tam olarak yansıması açısından büyük önem taşıyor. İzmir halkı ne karar verdiyse, başımızın üstünde yeri var. Bizler, 1 oy bile sapmadan, sonuçların hakkaniyetli olarak sandığa yansıması için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

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