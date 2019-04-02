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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam." dedi.

Hülya Çorakçı Ertan   | 02.04.2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biri

İstanbul

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam." dedi.

Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre söylüyorum, 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark. Ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek; 20 bin 509"

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