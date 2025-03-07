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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yeni ramazan programı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, evinden uzakta olan üniversite öğrencilerini her hafta hanelerinde ağırladıkları "Gönlüm de Açık Kapım da" mottosuyla yeni bir program düzenliyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yeni ramazan programı

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanlığı, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe teşkilatlarının her yıl düzenlediği "İftara 5 kala iftariyelik dağıtımı, Vefa İftarı, Daima Genç Sahur Programları" gibi farklı ramazan programlarına, bu yıl "Gönlüm de Açık Kapım da" mottosuyla bir yenisi daha eklendi.

Program kapsamında AK Parti İstanbul il teşkilatları, her hafta yurtlarda ve evlerde kalan bir grup üniversite öğrencisini hanelerinde misafir ediyor.

Gençleri aynı masa etrafında toplama, kaynaştırma ve kardeşlik duygularını pekiştirme amacıyla yapılan çalışma, ayrıca evinden uzak üniversiteli gençlere sıcak bir aile ortamında iftar yapma imkanı sunuyor.

Abdullah Özemir, öğrencilerin yer aldığı bir fotoğraf karesini, "İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören genç kardeşlerimiz hanemize şeref verdiler. İyi ki geldiniz gençler." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir, başka bir paylaşımında ise "Kapıları çalmak yetmez, eşikleri aşındıracağız. Biz her şeyden önce, bu kadim şehrin insanlarının gönül rızasına talibiz." ifadesini kullandı.

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