AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları açıklandı

AK Parti birçok ilçe ve belde belediye başkan adayını düzenlenen törenle tanıttı.

ANKARA

AK Parti'nin Niğde'de 5 ilçe ve 23 belde belediye başkan adayları, düzenlenen törenle tanıtıldı.

İlçelerde, Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.

Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.

Karaman

AK Parti'nin Karaman belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Karaman merkezden Mahmut Sami Şahin, Ayrancı'dan Yavuz Candan, Kazımkarabekir'den Ali İhsan Alanlı, Ermenek'ten Uğur Sözkesen, Sarıveliler'den Hayri Samur ve Başyayla'dan Ahmet İpek aday gösterildi.

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Hikmet Yirşen ve Sudurağı beldesinde Mehmet Derviş Ceyhan, Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde Ali Zeybek, Kazancı beldesinde Muhittin Tuncel, Sarıveliler'ın Göktepe beldesinde ise Bayram Şahin AK Parti'nin adayları oldu.

Malatya

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adayları ile Cumhur İttifakı'nın Hekimhan ve Kuluncak Belediye Başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti, Malatya Büyükşehir'de Selahattin Gürkan'ı, Arapgir'de Rıza Murat Türksoy'u, Arguvan'da Ahmet Eren'i, Akçadağ'da Mustafa Kırteke'yi, Battalgazi'de Osman Güder'i, Darende'de İsa Özkan'ı, Doğanşehir'de Vahap Küçük'ü, Doğanyol'da Hakan Bay'ı, Kale'de Murat Koca'yı, Pütürge'de Mikail Sülük'ü, Yazıhan'da Nevzat Öztürk'ü, Yeşilyurt'ta Mehmet Çınar'ı belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

Cumhur İttifakı kapsamında ise Hekimhan'da Hacı Mustafa Arıkan, Kuluncak'ta Erhan Cengiz aday gösterildi.

Tunceli

AK Parti'nin, Tunceli'de 8 ilçe ve 1 belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Tunceli'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Tunceli merkez, Gökhan Arasan. Hozat, Songül Acar. Nazımiye, Erkan Özdoğan. Mazgirt, Murat Becerikli. Ovacık, Turhan Kılıç. Pülümür, Şevket Tanık. Pertek, Recai Vural. Çemişgezek, Metin Levent Yıldız. Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi, Murat Gerçek."

Gümüşhane

AK Parti'nin Gümüşhane ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen, Kelkit'te Aziz Nas, Köse'de Şerif Aygün, Kürtün'de Ahmet Kanat, Şiran'da Yavuz Altıparmak, Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.