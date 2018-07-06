AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kabinede bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini belirterek, "Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak." dedi.

ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yarın AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı'nın yapılacağı, orada grup başkanı, grup başkanvekili, Meclis başkanının belirlenmesinin söz konusu olduğu hatırlatılarak, yeni döneme ilişkin nasıl bir sürecin yaşanacağının sorulması üzerine Elitaş, yarınki toplantının basına açık ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle olan istişarelerini gerçekleştireceğini ve bunu da tüm kamuoyuna duyuracağını belirtti.

Elitaş, misafir alınmayacağını sadece milletvekillerinin, partili MYK ve MKYK üyelerinin katılabileceğini daha sonra da kapalı oturuma geçileceğini anlattı.

Kapalı oturumda bir grup başkanı ve grup başkan vekillerini seçeceklerini bildiren Elitaş, şöyle devam etti:

"Meclis Danışma Kurulu kararı gereğince AK Parti'ye 4 grup başkanvekili düşüyor ama bunu diğer siyasi partilerle de görüşüp, 5 grup başkanvekiline çıkarma konusunda ön bir mutabakat sağladık. Prensipte bunu yaptık fakat bunu yeni Meclis Başkanı seçildikten sonra Danışma Kurulu'yla tespit edeceğiz. Yarın muhtemelen grup başkanı, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyelerini seçeriz."

Pazartesi günü saat 16.30'da İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında TBMM'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini gerçekleştireceğini aktaran Elitaş, yarınki toplantıya da Yılmaz'ın başkanlık edeceğini bildirdi.

Elitaş, "Bize gelen program 21.30'da Bakanlar Kurulu'nun açıklanacağıydı." diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği andan itibaren yeni yönetim sisteminin birinci cumhurbaşkanı olacağını vurguladı.

Bakanlıkların kuruluşuyla ilgili ilk kararnamenin yayınlanacağını bildiren Elitaş, "Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyelerini saat 21.30'da da kamuoyuyla paylaşmış olacak." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın takdirinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "partili olmayan bakan" açıklamasının "Meclis'ten hiçbir AK Parti'linin istifa ettirilmeyeceği" yönünde algılanıp algılanmaması sorusu üzerine Elitaş, şunları söyledi:

"Bu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Cumhurbaşkanımız, TBMM'deki aritmetik oranları da dikkate alarak, ne kadar milletvekilinin bakan olabileceğiyle ilgili bilgileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, parlamentodan hiçbir milletvekili arkadaşımızı bakan yapmayabilir, tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adaylığı yapmayan eski bakanlarımız var, onlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden değerlendirmeler yapabilir.

Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. Çünkü anayasada sayının kaç olduğu belli değil. Bekleyeceğiz, pazartesi günü göreceğiz. (Kabinede) Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak. Biliyorsunuz eski bakan arkadaşlarımızdan milletvekili olmayanlar var. O arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski milletvekili arkadaşlarımız var, onlar da muhakkak olabilir. Hizmet makamla değil, hizmet her yerde mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü mesajı önemli bir mesajdır. Sadece milletvekili, bakan olarak hizmet edilmez. Bu millete hizmet her ortamda mümkündür. Biz bu ilkeyle bu şuurla hareket ettiğimiz sürece olur."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çok kişiye yer bulunduğunu anlatan Elitaş, "O kurullar, heyetler oluşacak. Şu anda baktığımda her kurulda 10 kişi çalışsa 150'den fazla, kurul başkanı ve üyelerine ihtiyaç var." dedi.

"YSK teknik bir hatayı düzeltti"

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tespitte yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırılmasına yönelik kararının, Resmi Gazete'de yayımlandığının hatırlatılması üzerine Elitaş, şunları kaydetti:

"YSK, teknik bir hatayı düzeltti. Şu andaki Cumhurbaşkanı (Erdoğan), 12. Cumhurbaşkanı. Atatürk, 1'inci Cumhurbaşkanı'ydı yani cumhurbaşkanlarının sayısı olmaz, o sayının hukuki bir anlamı, niteliği yok. Sanıyorum YSK ilk defa böyle bir yazı yazma ihtiyacı yaptı. Atatürk, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı, 1'inci Cumhurbaşkanı'ydı. İsmet İnönü, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı, 2'nci Cumhurbaşkanı'ydı. Sayın Celal Bayar, 2 kez cumhurbaşkanlığı yaptı, 3'üncü Cumhurbaşkanı'ydı. Bize tarih, yurttaşlık bilgisinde, 'Ülkemizin 5'inci Cumhurbaşkanı kimdir' diye sorduklarında, biz Cevdet Sunay derdik. '8'inci Cumhurbaşkanı kimdir' diye sorarlarsa herhalde Turgut Özal deriz. Bu kişilerle kaim. Mesela ABD Başkanı Trump, 45'inci Başkan. 44'üncü Başkan Obama'ydı, 43'üncü Başkanı Bush'du. Her biri de üçer dönem yaptı. Cumhurbaşkanlığına makamına gelen kişiyle özdeşlemiş bir şeyi, o anlamda bir kişi iki kezden başka seçilemediği için böyle değerlendirmek gerekir. YSK, Meclis Başkanlığının doğru bir uyarısını dikkat almış ve düzeltme ihtiyacı hissetmişler. Doğru bir yaklaşım. Şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 12'nci Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de 1'inci Cumhurbaşkanı."

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yeni sisteme geçiş törenine, Meclis'teki siyasi parti temsilcilerinin de davet edilip edilmemesine ilişkin soruya Elitaş, "O konuda bilgimiz yok. Çünkü onu tamamen Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Müdürlüğü hazırlıyor, o şekilde yapılacak." karşılığını verdi.

Muhabir: İlkay Güder,Sinan Uslu