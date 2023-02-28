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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 28 Şubat mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 28.02.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 28 Şubat mesajı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajda, 28 Şubat'ta millet iradesine karşı "topyekun savaş" ilan eden birtakım "seçkinler zümresi"nin hukuku ve insanlığı ayaklar altına aldığını, bu zulmü bin yıl sürdürmek istediğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir. 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

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