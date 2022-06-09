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Politika

AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi'den, belediyeye "su baskını" tepkisi

AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi, "Bütün uyarılara rağmen dere geçişlerini yapmayan ve bir vatandaşımızın vefatına sebep olan CHP'li Burdur Belediyesi yöneticileri hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Bilal Altıok   | 09.06.2022
AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi'den, belediyeye "su baskını" tepkisi

Burdur

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, kentte bir kişinin ölümüne yol açan su baskınına ilişkin, "Bütün uyarılara rağmen dere geçişlerini yapmayan ve bir vatandaşımızın vefatına sebep olan CHP'li Burdur Belediyesi yöneticileri hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Mengi ve beraberindeki partililer, 4 Haziran'da kentte etkili olan yağışın yol açtığı su baskınında hayatını kaybeden engelli Vesile Doğdaş'ın (53) oturduğu Aydınlıkevler Mahallesi yakınındaki menfezin önünde açıklama yaptı.

Mengi, taşan derede bulunan menfez için Devlet Su İşleri 182. Şube Müdürlüğünce (DSİ) uyarı yapılmasına rağmen Burdur Belediyesinin menfezi büyütmediğini iddia etti.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kentte sellere sebep olanların soruşturulmasını istemesi ve belediye yöneticilerinin sosyal medyadan iktidar yetkililerini suçlayıcı beyanlarda bulunmaları nedeniyle açıklama yaptıklarını belirten Mengi, geçen hafta cumartesi etkili olan yağmurun sele dönüşmesinin kendilerini ve bütün şehri üzdüğünü kaydetti.

Mengi, kent merkezinde meydana gelen su baskınlarının sebebinin, Bozkurt ve Aydınlıkevler mahalleleri arasında Armağan İlci Bulvarı'ndaki çok eski bir dere menfezinden kaynaklandığını anlattı.

Yaklaşık 35 yılı aşan bu menfezinin dar olması nedeniyle gelen yağmur suyunun caddelere ve sokaklara taştığını ve evlerde su baskınlarına yol açtığını dile getiren Mengi, "Maalesef bir vatandaşımızın vefatına sebep olmuştur." dedi.

İçişleri Bakanlığından müfettiş talebi

Mengi, DSİ'nin 28 Haziran 2019'da bir yazıyla söz konusu dere geçiş menfezi hakkında fotoğraflı belgeyle belediyeye uyarıda bulunduğunu ifade ederek, "Bu menfezin acilen yeniden genişletilerek yapılması konusu CHPli Burdur Belediyesine bildirmiştir. Bütün uyarılara rağmen dere geçişlerini yapmayan ve bir vatandaşımızın vefatına sebep olan CHPli Burdur Belediyesi yöneticileri hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız ve ayrıca İçişleri Bakanlığından konun ayrıntılı araştırılması konusunda müfettiş isteyeceğiz." diye konuştu.

Olay

Burdur'da, 4 Haziran'da Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki evlerinde, sağanak nedeniyle oluşan su baskını sonrası mahsur kalan Vesile ile annesi Fatma Doğdaş, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan engelli Vesile Doğdaş, hayatını kaybetmiş, annesi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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