Dolar
44.08
Euro
51.00
Altın
5,128.51
ETH/USDT
2,006.30
BTC/USDT
67,847.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Politika

Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cankut Taşdan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca ramazan dolayısıyla düzenlenen "Ateş Başı Sohbet" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda gençlere hitaben Gürlek, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin damga vuracağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu, bölgede yaşanan savaşlara rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olarak varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Gürlek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Bakan Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım. Yönümüzü Ankara'ya dönmemiz lazım. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, düşüncemiz farklı olabilir ama savaş bizim bir adım uzağımızda. Cumhurbaşkanımız şu an serinkanlı bir şekilde süreci yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin en başından beri dünya liderleriyle görüştüğüne dikkati çeken Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağduyusu ve serinkanlılığıyla birlikte sürecin sona ereceğine inandıklarını bildirdi.

"Heyecanınızı ve azminizi hiçbir zaman karartmayın"

Gençlere, "Sizler bu ülkenin umudusunuz." diye seslenen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Heyecanınızı, azminizi hiçbir zaman karartmayın. Milletimizin her zaman size ihtiyacı var. Sizler de inşallah birliğinizi, beraberliğinizi güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı programda Adalet Bakanı Gürlek, gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi
Ordu'da eğitime kar engeli
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi

Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet