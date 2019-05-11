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Politika

Adalet Bakanı Gül: Milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne yazık ki zulmün kol gezdiği, masumların ve mazlumların hüzünlü bir ramazana girdiği aya tanıklık ediyoruz." dedi.

Kerem Kocalar   | 11.05.2019
Adalet Bakanı Gül: Milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz

Gaziantep

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik, paylaşma ve rahmet ayı olduğunu söyledi. Ramazanın tüm dünyaya ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini dileyen Gül, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki zulmün kol gezdiği, masumların ve mazlumların hüzünlü bir ramazana girdiği aya tanıklık ediyoruz. Rabb'im ramazan vesilesiyle birlik ve kardeşlik şuurunu tüm insanlığa nasip eylesin. Ramazan, kardeşlik, dayanışma ve birlik ayıdır. Rabb'im tüm insanlığa aynı sofrada hep birlikte olmanın şuurunu ve güzelliğini yaşatsın. Bundan sonraki süreçte de ülkemizde Türkiye paydasında birlikteliğimizi diri tutacağız. Tüm insanlığa mesajımız insanlık aleminin kurtuluşu için olacaktır."

"Yeter ki gönüller kazanalım"

AK Parti olarak bu seçimden başarıyla çıktıklarını anlatan Gül, Gaziantep'te AK Parti'ye verilen destek için teşekkür etti. Gül, elde edilen güzel sonuçta gece gündüz çalışan teşkilat mensuplarının çabalarının yadsınamaz olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu anlamda bir teşekkürü de teşkilat üyelerimiz hak ediyor. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu işi buraya taşıyan sizlersiniz. Hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmayacağız. Hiçbir zaman millete tepeden bakmayacağız. Biz milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz. Milletin gönlünü kaybedersek o zaman yenilmiş oluruz. Seçimler kazanılır, kaybedilir önemli değil. Yeter ki gönüller kazanalım." 

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