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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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Politika

8. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aynur Ekiz  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
8. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

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