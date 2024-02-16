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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Emeklilerin bayram ikramiyesi) Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi.

16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz

Ordu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok." 

"Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin her gündemi, bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü sorumluluğumuzdur. Depremden teröre, en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz"

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