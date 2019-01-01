'2019'da daha zengin, daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz'

İçişleri Bakanı Soylu, "2019'da daha büyük, daha zengin, daha özgür daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz. Anadolu'dan yükselen kardeşlik duygusunu dünyanın her noktasına iletebilmek için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var." dedi.

Fotoğraf: AA / Özkan Bilgin

HAKKARİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'da daha büyük, daha zengin, daha özgür daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz. Karmaşık yapmaya çalıştıkları dünyayı sulhe, huzura, sükuna kavuşturabilmek, Anadolu'dan yükselen kardeşlik duygusunu dünyanın her noktasına iletebilmek için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliyetepe Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Bakan Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon bağlantısının ardından nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Jandarma Komandolara ziyarette bulundu.

Soylu, burada nöbet tutan güvenlik güçleriyle sohbet etti, Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın babası ile telefonda görüştü.

Baykal'ın babasının yeni yılını kutlayan Soylu, "Evlatlarınız burada önemli bir vatan görevi yapıyor. Cumhurbaşkanımızla görüştürdük onları. Cumhurbaşkanımızın dualarını aldılar. Allah evladınızı size ve milletimize bağışlasın." ifadesini kullandı.

Daha sonra, jandarmaların üs bölgesinde yaptığı igloda komutan ve güvenlik güçleriyle sohbet eden Soylu, Polis Radyosu'na bağlandı.

Yayında, tüm vatandaşların ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Soylu, Yüksekova ilçesindeki 2 bin 970 rakımlı Evliyatepe'den tüm insanlığa 2019'da huzur, barış, güvenlik ve esenlik dileklerini iletti.

"Allah ayaklarını taştan esirgesin"

Yeni yılda, üs bölgesinde kahramanlarla bir araya geldiklerini aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Jandarmamız, komandolarımız, polis özel harekatımız, güvenlik korucularımız, hep birlikte 2019'a iyi dileklerle, güzel temennilerle girdik. İnşallah 2019 hepimizin dilediği ve dua ettiği gibi olur. Burada yaklaşık 3,5 metre kar var. Çıkışımız 3 saat aldı. Bulunduğum yerde kahramanlarımız karı oyarak 5-6 metrekarelik oturma alanı yapmışlar. Biraz önce onlarla birlikteydik. Şunu milletimize söylemek isterim. Gece gündüz bu ülkenin huzuru, refahı, bölünmez bütünlüğü, güvenliği, ülkemin her noktasında, sınırlarında, ülkemin şehirlerinde, köylerinde, kasabalarında, insanların huzurlu şekilde yarına bakabilmesi için görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz var. Öncelikle onların yeni yılını tebrik ediyorum. Allah ayaklarını taştan esirgesin. Şu anda belki yerin altında maden kazarak çocuklarının nafakasını temin etmeye çalışanlar var. Onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum."

Büyük bir umutla 2019'a girdiklerini belirten Soylu, "2019'da daha büyük, daha zengin, daha özgür daha güçlü Türkiye arzu ediyoruz. Karmaşık yapmaya çalıştıkları dünyayı sulhe, huzura, sükuna kavuşturabilmek, Anadolu'dan yükselen kardeşlik duygusunu dünyanın hen noktasına iletebilmek için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var. Milletimizden burada, Afrin'de, Azez'de, Cerablus'ta, dünyanın her noktasında grev yapan bütün kahramanlarımıza dua dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Soylu, daha sonra üs bölgesini gezdi, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu'ya ziyaretleri sırasında Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da eşlik etti.

Muhabir: Cemal Aşan, Ulaş Güven