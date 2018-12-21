TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret

İSTANBUL

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkeyi bu hale getirdik, kalkındırdık. Doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın, dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne ziyaretine ilişkin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Binali Yıldırım, uzun bir aradan sonra buradaki taksicilerle tekrar bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın açıldığını ancak henüz tam kapasiteyle çalışmadığını belirten Yıldırım, "(İstanbul Havalimanı) Önümüzdeki sene içerisinde, peyderpey tam kapasiteye ulaşacak. Orada da ülkemize gelen misafirlere, yurt içinden seyahat eden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceksiniz. Sizler alın teriyle helal kazanan insanlarsınız. Ömrünüzü bu işlere vermiş insanlarsınız." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkeyi kalkındırdıklarını ifade ederek, "Doğusunu batısıyla kuzeyini güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç gün sonra yeni bir yıla girileceğini anımsatan Yıldırım, 2019'un ülkeye ve millete, huzur, barış, kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu.

Yıldırım, ay-yıldızlı bayrağın altında birlikte geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da TBMM Başkanı Yıldırım'ın kooperatiflerini 3-4 yıl önce ziyaret ettiğini, bu ziyarette yeni havalimanının müjdesini kendilerine verdiğini söyledi.

Can, konuşmasında "Bizi yeni havalimanına taşıdığınız için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Yıldırım için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.

Muhabir: İzzet Taşkıran