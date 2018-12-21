TBMM Başkanı Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti.

İstanbul'daki programlarının ardından gece geç saatlerde Ankara'ya dönen Yıldırım, Mecliste AK Parti'li milletvekilleri tarafından karşılandı.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret eden Yıldırım, milletvekilleriyle sohbet etti.

AK Parti milletvekilleri, iktidar kulisinde, 63 yaşına giren Meclis Başkanı Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı.

Üzerinde "İyi ki doğdun Meclis Başkanım" yazılı pastanın mumlarını söndüren Yıldırım, pastayı keserek milletvekillerine ikram etti.

Daha sonra beraberinde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet kulisine geçen Yıldırım, burada muhalefet milletvekilleriyle çay içerek, sohbet etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, sohbet sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile yan yana oturdu.



Muhabir: Sinan Uslu



