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Zelenskiy ABD’den istediğini elde etti mi?

Sefa Şengül   | 23.12.2022
Zelenskiy ABD’den istediğini elde etti mi?

Ankara
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya işgalinden bu yana yaptığı ilk yurt dışı gezisini ABD’ye gerçekleştirdi. ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, kendilerine olan ABD desteğine şükranlarını dile getirdi. Gazeteci ve akademisyen Ümit Nazmi Hazır ile Zelenskiy’nin Vaşington ziyaretini konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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