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Yurt genelinde yağışlar devam edecek mi?

Tuba Memiş  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Yurt genelinde yağışlar devam edecek mi?

Mart ayının son günlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş gerçekleşti. Peki, soğuk hava yağışları nasıl etkileyecek?  Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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