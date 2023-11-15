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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı “Lider Eşleri Zirvesi”nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Yapay zeka ile nasıl farkındalık oluşturulur?

Ümmühan Atak  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Yapay zeka ile nasıl farkındalık oluşturulur?

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için yapay zeka ile kutu oyunları ve boyama kitapları hazırlayan, Yazar ve Girişimci Hatice Özdemir Tülün ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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