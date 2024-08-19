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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile vefat eden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılıyor.
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Türkiye uluslararası insani yardımlarda nasıl bir rol üstleniyor?

Betül Sümeyye Us  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Türkiye uluslararası insani yardımlarda nasıl bir rol üstleniyor?

Ankara

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 19 Ağustos 2003'te, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisinin de bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine, BM Genel Kurulu 2008'de aldığı kararla 19 Ağustos’u, "Dünya İnsani Yardım Günü" ilan etti. Peki Türkiye’de insani yardım faaliyetleri nasıl organize ediliyor? Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan ile konuştuk.

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