Türkiye uluslararası insani yardımlarda nasıl bir rol üstleniyor?
Ankara
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 19 Ağustos 2003'te, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisinin de bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine, BM Genel Kurulu 2008'de aldığı kararla 19 Ağustos’u, "Dünya İnsani Yardım Günü" ilan etti. Peki Türkiye’de insani yardım faaliyetleri nasıl organize ediliyor? Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.