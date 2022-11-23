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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına katılıyor. Düzce merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi'nde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nin minberi deprem nedeniyle çöktü.
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Türkiye savunma ve askeri doktrinini nasıl yeniledi?

Libya’dan Kafkasya’ya, Somali’den Ukrayna’ya Türkiye, savunma ve askeri diplomasisini güçlendirirken iki alandaki doktrinini de başka boyutlara taşıdı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Merve Seren Yeşiltaş ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 23.11.2022
Türkiye savunma ve askeri doktrinini nasıl yeniledi?

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