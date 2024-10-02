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Türkiye rüzgar enerjisinde hangi seviyeye ulaştı?

Karasal rüzgar enerjisi yatırımında Avrupa’da ilk beşe giren Türkiye’nin potansiyelini Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Gülşen Çağatay ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Türkiye rüzgar enerjisinde hangi seviyeye ulaştı?

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