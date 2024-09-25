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Türkiye, iklim kriziyle mücadelede hangi noktada?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ile hem Türkiye’nin iklim krizindeki küresel çabalarını hem de ülke çapındaki çalışmaları konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Türkiye, iklim kriziyle mücadelede hangi noktada?

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