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Türkiye, Birleşmiş Milletler’de (BM) nasıl bir reform istiyor?

Faruk Çalışkan  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Türkiye, Birleşmiş Milletler’de (BM) nasıl bir reform istiyor?

Ankara

79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Gazze’de yaşanan soykırıma dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için reform konusundaki çağrısını yeniden dile getirdi. Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile BM’deki reform arayışlarını konuştuk.

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