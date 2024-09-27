Türkiye, Birleşmiş Milletler’de (BM) nasıl bir reform istiyor?
Ankara
79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Gazze’de yaşanan soykırıma dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için reform konusundaki çağrısını yeniden dile getirdi. Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile BM’deki reform arayışlarını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.