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Türk Savunma Sanayisinde ne gibi gelişmeler yaşandı?

Tuba Memiş  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Türk Savunma Sanayisinde ne gibi gelişmeler yaşandı?

Türk Savunma Sanayisi 2022'yi, büyük başarılarla geride bırakırken, 2023’te de adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde birçok platform, test aşamaları için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi ve envantere girmeyi bekliyor. Biz de TCG Anadolu, Hürjet ve Yeni Altay tankını, Anadolu Ajansı Muhabiri Göksel Yıldırım ile konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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