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Tanpınar Türk romanını hangi seviyeye taşıdı?

Kültür Merkezi’nin bu haftaki yayın tarihi Türk edebiyatı için çok önemli bir ismin vefat yıldönümüne denk geldi. Türk romanına büyük eserler kazandıran Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, vefatının 61. yıl dönümünde Şair ve Yazar Ali Ayçil anlattı.

24.01.2023
Tanpınar Türk romanını hangi seviyeye taşıdı?

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