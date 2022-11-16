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Sezai Karakoç şiirleriyle ne anlattı?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş ile geçen yıl hayatını kaybeden şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’u konuştuk.

16.11.2022
Sezai Karakoç şiirleriyle ne anlattı?

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