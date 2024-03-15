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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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Ramazan ayının ruhu hayata nasıl yansır?

Vaize ve Yazar Fatma Bayram ile Ramazan ayında kötü alışkanlıklarını değiştirmek isteyen bir müslümanın neler yapması gerektiğini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Ramazan ayının ruhu hayata nasıl yansır?

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