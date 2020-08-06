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Patlama Lübnan siyasetinde bir milat olabilir

Beyrut patlaması öncesi Lübnan’daki siyasi ve ekonomik tablo hiç iç açıcı değildi. Patlamayla birlikte Başbakan Diyab’ın da ifade ettiği gibi içeride “büyük bir imtihan verilecek” ve bu, siyaset sahnesinde kimlerin silineceğini gösteren süreç olacak.

06.08.2020
Patlama Lübnan siyasetinde bir milat olabilir

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