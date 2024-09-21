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Ortak Türkçe alfabe nasıl kullanılacak?

Tuba Memiş  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Ortak Türkçe alfabe nasıl kullanılacak?

Ankara

Türk devletleri, arasındaki kültürel ve tarihi bağları daha da kuvvetlendirecek bir adım atıldı. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üçüncü toplantısının ardından 34 harften oluşan “Ortak Türk Alfabesi” üzerinde uzlaştı ve buna ilişkin bildiri yayınlandı. Ortak alfabe için süreci ne zaman başladı? Ortak Türkçe alfabe nasıl olacak? Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile konuştuk. 

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