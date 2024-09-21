Ortak Türkçe alfabe nasıl kullanılacak?

Ankara
Türk devletleri, arasındaki kültürel ve tarihi bağları daha da kuvvetlendirecek bir adım atıldı. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üçüncü toplantısının ardından 34 harften oluşan “Ortak Türk Alfabesi” üzerinde uzlaştı ve buna ilişkin bildiri yayınlandı. Ortak alfabe için süreci ne zaman başladı? Ortak Türkçe alfabe nasıl olacak? Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.