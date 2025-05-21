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Marmara’daki müsilaj deniz trafiğini nasıl etkiliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Marmara’daki müsilaj deniz trafiğini nasıl etkiliyor?

Ankara
Marmara Denizi’nde küçük ve orta boy birçok tekne müsilaj ve kirlilik yüzünden makine aksamında çıkan arızalarla baş etmeye çalışıyor. Kirlilik, uluslararası deniz nakliyatı için de bir tehdit mi? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Kılıç ile konuştuk.

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