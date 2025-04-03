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Le Pen'e verilen ceza Fransa iç siyasetine nasıl yansıdı?

Tuba Memiş Çürük  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Le Pen'e verilen ceza Fransa iç siyasetine nasıl yansıdı?

Ankara

Fransa’da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu fonlarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Le Pen’in aldığı ceza Fransa iç siyasetinde yeni dengeleri beraberinde getirirken, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve aşırı sağın geleceğini nasıl şekillendireceği merak konusu. Mahreç Dünya’da bu hafta Fransa iç siyasetini Anadolu Ajansı Esra Taşkın ile konuştuk.

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