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Mescidi Aksa’da cuma namazı kılınacak. İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere engel oluyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız.
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Küresel ticaretin rotası Kızıldeniz’de neler oluyor?

Tuba Memiş  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Küresel ticaretin rotası Kızıldeniz’de neler oluyor?

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından sonra İran destekli Husiler’in, İsrail’e yardım götüren gemilere saldırması, Kızıldeniz’de gerilimin artmasına neden oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar ile Kızıldeniz’deki son durumu konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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