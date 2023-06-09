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Küresel sıcaklık artışını dizginleme hedefleri ne kadar gerçekçi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Küresel sıcaklık artışını dizginleme hedefleri ne kadar gerçekçi?

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumların resmi söylemindeki sıcaklık artışını bir buçuk derecenin altında tutma hedefi hala tekrarlanıyor ama göstergeler hedefin aşılmasının artık kesinleştiğine işaret ediyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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