İtalya'daki seçimlerde birinci çıkan Giorgia Meloni kimdir?
Ankara
İtalya'da yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazandı. Sağ ittifak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakaladı. Seçimlere ilişkin detayları Anadolu Ajansı Roma Muhabiri Barış Seçkin ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.