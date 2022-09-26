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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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İtalya'daki seçimlerde birinci çıkan Giorgia Meloni kimdir?

Halil İbrahim Ciğer   | 26.09.2022
İtalya'daki seçimlerde birinci çıkan Giorgia Meloni kimdir?

Ankara

İtalya'da yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazandı. Sağ ittifak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakaladı. Seçimlere ilişkin detayları Anadolu Ajansı Roma Muhabiri Barış Seçkin ile konuştuk.

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