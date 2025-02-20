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İsrail’in “vadedilmiş topraklar” hayalinin tarihi arka planı nedir?

İsrail’in “Vadedilmiş Topraklar” planı ne? “Arz-ı Mevud” olarak tanımlanan bölge neresi? Detayları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altuncu ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İsrail’in “vadedilmiş topraklar” hayalinin tarihi arka planı nedir?

Türkiye'nin coğrafi bilgi sistemleri alanındaki hedefleri ve yol haritası belirlendi
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