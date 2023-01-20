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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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İşaret dili öğrenmek ne kazandırır?

Tuba Memiş   | 20.01.2023
İşaret dili öğrenmek ne kazandırır?

İşaret dili, işitme engellilerin ve sağırların kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan, el hareketleri ve yüz mimikleri ile oluşturdukları görsel bir dil. Biz de Anadolu Ajansı Muhabiri Beyza Türker ile hem işaret dili, hem de işitme engellilerin ve sağırların yaşamına dair bir sohbet gerçekleştirdik. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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