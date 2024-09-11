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Fransa'da seçim galibi ittifakın demokrasi çağrısı karşılık bulacak mı?

Tuba Memiş  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Fransa'da seçim galibi ittifakın demokrasi çağrısı karşılık bulacak mı?

Ankara

Fransa'da erken genel seçimlerin galibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağcı Michel Barnier'yi başbakan atadı. NFP destekçileri bu kararın üzerine Macron'u protesto etmek için gösteri düzenledi. Peki, erken genel seçimlerden bugüne Fransa’da neler değişti? Ülkeyi bu noktaya sürükleyen kararın ardından son durum ne? Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın ile konuştuk.

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