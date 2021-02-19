Euro
8.47
Dolar
6.98
BIST 100
1,554.88
Altın
1,770.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.
logo
Podcast

Facebook'un Avustralya'daki savaşı

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

19.02.2021
Facebook'un Avustralya'daki savaşı

İnternet devi Facebook, haber kurumlarına ücret ödemesine yol açacak yasa tasarısı yüzünden Avustralya devleti ile şiddetli bir mücadeleye girişti. Avustralya'daki Anadolu Ajansı muhabiri Recep Şakar ile konuştuk.

Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun

                        

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ikinci kez devlete dava açtı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Şubat 2021)
Almanya’da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
İsrail'deki araştırmaya göre Pfizer-BionTech aşısının ilk dozu Kovid-19'a karşı yüzde 75 etkili
'Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu'

Benzer haberler

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Şubat 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Şubat 2021)

Facebook'un Avustralya'daki savaşı

Libya'da devrimin üzerinden on yıl geçmesine rağmen "demokratik devlet" rüyası hala gerçekleşemedi

Başlama Vuruşu - Süper Lig'de rekorun adı Umut Bulut

Başlama Vuruşu - Süper Lig'de rekorun adı Umut Bulut
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (18 Şubat 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (18 Şubat 2021)
Türkiye yenilikçi teknoloji ve inovasyonla uzaya gidiyor

Türkiye yenilikçi teknoloji ve inovasyonla uzaya gidiyor