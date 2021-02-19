Facebook'un Avustralya'daki savaşı
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İnternet devi Facebook, haber kurumlarına ücret ödemesine yol açacak yasa tasarısı yüzünden Avustralya devleti ile şiddetli bir mücadeleye girişti. Avustralya'daki Anadolu Ajansı muhabiri Recep Şakar ile konuştuk.
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