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Erken seçim kararı alınan Bulgaristan'da dörtlü koalisyon neden dağıldı?

Dörtlü koalisyon hükümetinin küçük ortağının aldığı koalisyondan çekilme kararı sonrası dağılan ittifak, Bulgaristan’ı yeniden seçime götüren süreci başlattı. Bulgaristan’daki durumu AA Bulgaristan Muhabiri Ihvan Radoykov’la konuştuk.

Sefa Şengül   | 28.07.2022
Erken seçim kararı alınan Bulgaristan'da dörtlü koalisyon neden dağıldı?

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