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Dünya Kupası’nın öne çıkan ilginç istatistikleri

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası ilginç istatistikleriyle de öne çıkıyor. Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 08.12.2022
Dünya Kupası’nın öne çıkan ilginç istatistikleri

Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Muğla'daki orman yangınları karakulakların yaşam alanlarını daralttı
Depremden etkilenen Düzce'nin Cumayeri ilçesinde imar izni 4 kata düşürüldü
Yazar Ayşe Şasa için anma toplantısı düzenlendi

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