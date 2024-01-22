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Çankaya’nın Maltepe semtinde bir binanın çatısından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
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Bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hava sıcakları düştü. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz anlattı.

Tuba Memiş  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak?

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