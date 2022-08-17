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Almanya'da ayrımcılık yüksek seviyede seyrediyor

Almanya’da 2021’de hangi kriterlere göre ne kadar ayrımcılık şikayeti oldu? Yeni açıklanan 2021 ayrımcılık raporu, Almanya’da 2020’de aşırı yükselen ayrımcılık şikayetlerinin 2021’de de yine yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 17.08.2022
Almanya'da ayrımcılık yüksek seviyede seyrediyor

Almanya’da 2021’de hangi kriterlere göre ne kadar ayrımcılık şikayeti oldu? Yeni açıklanan 2021 ayrımcılık raporu, Almanya’da 2020’de aşırı yükselen ayrımcılık şikayetlerinin 2021’de de yine yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Köln’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Mesut Zeyrek raporun detaylarını anlatıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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