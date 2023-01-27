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ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tankları göndermesi savaşı nasıl etkiler?

ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tipi tankları gönderme kararının dinamiklerini ve ABD’nin amaçlarını, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 27.01.2023
ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tankları göndermesi savaşı nasıl etkiler?

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