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ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanma

Sefa Şengül   | 25.11.2022
ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanma

Ankara

ABD, silahlı saldırılarla sarsılmaya devam ediyor. Salı gecesi Virginia Chesapeake'de bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Colorado Springs'teki bir gece kulübüne yönelik silahlı saldırıda ise 5 kişi öldü, 17 kişiyi yaralandı. ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanmayı “Özgürlük ve Güvenlik Ekseninde Bireysel Silahlanma” kitabının yazarı, kamu hukukçusu Dr. Özgür Aydın ile konuştuk.

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