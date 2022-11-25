ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanma

Ankara
ABD, silahlı saldırılarla sarsılmaya devam ediyor. Salı gecesi Virginia Chesapeake'de bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Colorado Springs'teki bir gece kulübüne yönelik silahlı saldırıda ise 5 kişi öldü, 17 kişiyi yaralandı. ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanmayı “Özgürlük ve Güvenlik Ekseninde Bireysel Silahlanma” kitabının yazarı, kamu hukukçusu Dr. Özgür Aydın ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.