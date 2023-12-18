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"100 Yılın Ses Tüneli" sergisinde neler var?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde açılan “100 Yılın Ses Tüneli” sergisinin detaylarını, Küratörü Esra Özkan ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
"100 Yılın Ses Tüneli" sergisinde neler var?

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