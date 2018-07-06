Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl gösterileri bugün de devam etti. Gazze kentinin doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinliler, "Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere katıldı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, gösteriye gaz bombasıyla müdahale etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

06.07.2018 Mustafa Hassona

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