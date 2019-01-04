Besicilerin zorlu yolculuğu

Muş'a 46 kilometre uzaklığındaki 96 haneli Yukarı Yongalı köyündeki besiciler, yüksek kesimlerde bulunan ağıllardaki küçükbaş hayvanlarını sürüler halinde yerleşim yerine ulaştırıyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi bulduğu alanlardan indirilen koyun sürüleri, beyaz örtü üstünde görülmeye değer bir görsellik sunuyor. 7 kilometre uzaklıktaki ağıldan yaklaşık 3 saatte yerleşim yerine ulaşan besiciler, zorlu yolculuk esnasında olası kurt saldırılarına karşı da tedbiri elden bırakmıyor. Besiciler ve beraberindeki çobanlar, sürüye eşlik eden sadık köpekleri ve av tüfekleriyle kurtlara karşı önlem alıyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

04.01.2019 Ali İhsan Öztürk

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